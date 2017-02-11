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Kahraman polis Fethi Sekin’in adı Çankaya’da yaşayacak

Çankaya Belediyesi, İzmir'deki terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin’in adını yeni yapılan bir parka veriyor.

11.02.2017 - 11:38
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Çankaya Belediyesi, halk için göğsünü siper eden şehitlerinin isimlerini yaşatmaya devam ediyor..

ÇANKAYA'DA YENİ YAPILAN PARKA ADI VERİLİYOR

Birçok şehidinin adını parklarına veren Çankaya, İzmir’de şehit olan polis memuru Fethi Sekin’in adını, Öveçler Huzur Mahallesi’nde yeni yapılan bir parka veriyor. Çankaya Belediye Meclisi’nin oy birliğiyle aldığı karar doğrultusunda Fethi Sekin’in adının verildiği parkın yapımı tamamlandı.

"İSİMLERİNİ SONSUZA DEK YAŞATMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Park, yeşil alanları, kent mobilyaları, çocuklar için oyun ve spor alanlarıyla bölge halkına hizmet verecek. Konuyla ilgili konuşan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Aydınlarımızı, bilim insanlarımızı ve şehitlerimizi unutmuyoruz. İsimlerini sonsuza dek yaşatmayı sürdüreceğiz” dedi.

Kahraman polis Fethi Sekin’in adı Çankaya’da yaşayacak

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