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Kahraman polisin eşi: Eşimle gurur duyuyorum

İzmir’deki terör saldırısında daha büyük bir faciayı önleyip Şehit olan Fetih Sekin'in eşi Rabia Sekin, eşiyle gurur duyduğunu söyledi.

İHA | 09.01.2017 - 16:15
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İçişleri ve Adalet eski Bakanı Mehmet Ağar, İzmir Adliyesine düzenlenen hain saldırıda teröristlerle silahının son mermisine kadar çatıştıktan sonra vurularak şehit düşen ve olası daha büyük bir faciayı önleyen Elazığlı polis memuru Fethi Sekin’in ailesine telefonla taziye dileklerinde bulundu.

''EŞİMLE GURUR DUYUYORUM, VATAN SAĞ OLSUN''

İzmir’deki terör saldırısında daha büyük bir faciayı önleyen ve teröristlerle son mermisine kadar çatışarak şehit düşen Elazığlı polis memuru Fethi Sekin’in eşi Rabia Sekin, “Eşimle gurur duyuyorum. Çocuklarımın babasız kalmasınaüzülüyorum. Vatan sağ olsun” dedi.

Kahraman polisin eşi: Eşimle gurur duyuyorum

BU GURUR, TÜRKİYE'NİN GURURU

Şehit polisin öğretmen kardeşi Vedat Sekin ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın kendilerini aradığını anımsatarak, “Herkes yanımızda. Bu gurur sadece ben ve ailemin değil, bütün Türkiye’nin gururu. Hepimizin kahramanı oldu. Bu nedenle dik duruyoruz, asla eğilmiyoruz. Hiçbir zamanda bu ülkeyi bölemeyeceklerini söylemeye çalışıyoruz. Acımız büyük ama gurur daha fazla, devlet büyüklerimiz, çocuklar için çok fazla şey söylediler bunları değerlendireceğiz. Devlet yanımızda olduğu için herhangi bir şüphemiz yok” diye konuştu.

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