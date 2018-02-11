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Kahraman şehit Albayrak'ın kızından duygusal mektup

Zeytin Dalı Harekatı'na ülkenin dört bir yanından, yediden yetmişe destek yağıyor. Fırat Kalkanı şehidi Binbaşı Bülent Albayrak'ın kızı Elif Naz Albayrak Mehmetçik'e destek için mektup yolladı.

Haber Merkezi | 11.02.2018 - 10:21..
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Kahraman şehit Albayrak'ın kızından duygusal mektup

Zeytin Dalı Harekatı Suriye'de sürdürülüyor. Askerlerin ilerleyişi sistemli bir şekilde devam ettirilirken, titizlikle yürütülen harekata yurttan destek yağıyor.

Harekat'ın gerçekleştirildiği Afrin'e Türkiye'den destek mektupları gelirken, o mektupların içerisinde de oldukça anlamlı ve duygu dolu bir mektup vardı: Fırat Kalkanı'nın kahraman şehidi Binbaşı Bülent Albayrak'ın kızı Elif naz Albayrak'ın mektubu...

Kahraman şehit Albayrak'ın kızından duygusal mektup

"TÜRK ASKERİ GÜÇLÜDÜR, BABAMDAN BİLİYORUM"

Küçük Elif Naz Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de mücadele veren Mehmetçik abilerine mektup ile seslendi.

“Vatan ve Millet sevgisini en acı şekilde yaşamış bir çocuk olarak hepinizle gurur duyuyorum. Türk askeri güçlüdür, cesurdur, inançlıdır. babamdan biliyorum." diyen Elif Naz, kaleme aldığı mektup ile okuyanları duygu yüklü cümlelere boğdu.

Kahraman şehit Albayrak'ın kızından duygusal mektup

ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ TEPENİN ADI DEĞİŞMİŞTİ

21 Aralık 2016'da 3 ayrı bombalı araç saldırılarında şehit düşen Mehmetçiklerin anısına El Bab'da şiddetli çatışmaların yaşandığı Akil Dağı'na, aynı yerde şehit olan kahraman binbaşı Bülent Albayrak'ın soyadı verilerek "Albayrak Dağı" ismi konulmuş, kahramanca şehit düştüğü yer şehit Binbaşı'nın ismiyle ölümsüzleştirilmişti.

Kahraman şehit Albayrak'ın kızından duygusal mektup

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