Kahramanmaraş kahramanlarını anıyor

Özel İdare İş Merkezi önünde toplanan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit ailesi yakınları, gaziler ve vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla FETÖ aleyhinde slogan atarak tepkilerini dile getirdi.

"DARBEYE DİRENEN HALKIMIZA BİN SELAM"

"Darbeye direnen halkımıza bin selam", "Cuntanın tankı yıldıramaz halkı", "Darbeciler halka hesap verecek" gibi yazıların yer aldığı dövizler taşıyan vatandaşlar sık sık tekbir getirdi.

Kahramanmaraş Platformu Sözcüsü Yusuf Bülbül, grup adına yaptığı basın açıklamasında, 15 Temmuz'un sadece Türkiye için değil, tüm mazlumlar ve mağluplar için destansı bir direnişin sembolü olduğunu söyledi.

"ASIL AMAÇ TÜRKİYE'Yİ İÇ SAVAŞA SOKMAKTI"

15 Temmuz gecesi Fetullahçı Terör Örgütü'nün, Türkiye'yi işgal ederek ele geçirmeye, milleti esir almaya kalkıştığını ifade eden Bülbül, "Bu saldırının asıl amacı kardeş kavgası başlatmak ve Türkiye'yi iç savaş ortamına sokmak, Türkiye'yi emperyalizme teslim etmekti. Rabbimize hamdolsun milletimiz, cesareti ve feraseti ile bu saldırıları durdurdu. Milletimiz istiklaline ve istikbaline kasteden bu alçak saldırı karşısında dik durdu, canı pahasına ülkesini ve vatanını savundu." dedi.

Dünyada çok az milletin bu bedeli ödeyebileceğini dile getiren Bülbül, şunları kaydetti: "Bu bedel 15 Temmuz ruhudur. 15 Temmuz ruhu iman, cihad ve şehadettir. İşte bu 15 Temmuz ruhu milletimizin, ülkemizin ve geleceğimizin sigortasıdır. 15 Temmuz'u başaramayanlar PKK'sıyla, DEAŞ'ıyla, küresel güç odaklarıyla saldırılarına devam ediyor. Türkiye'yi kaosa sürüklemek istiyorlar. Bu sebeple halkı sokağa davet ediyorlar. Bu provokasyonlara ve tehditlere karşı her zaman uyanık olmak, bir olmak ve diri olmaz zorundayız."





Bülbül, 15 Temmuz'un ümmet için, tüm mazlumlar için, destansı bir kahramanlık olarak nesilden nesle aktarılacağını ve tüm darbecilerin yüreklerine hep korku salacağını sözlerine ekledi.

Gruptakiler, Abdulhamithan Vakfı Başkanı Ömer Faruk Şirikçi'nin yaptığı duanın ardından, tüm şehitler uçun "Fatiha" okuduktan sonra dağıldı.