Kahramanmaraş kayak merkezine kavuştu

Kahramanmaraş'ta yapımı tamamlanan uluslararası standartlardaki Yedikuyular Kayak Merkezi, yerli ve yabancı turistin favori merkezi haline geldi.

7 KİLOMETRELİK KAYAK PİSTİ

Sosyal tesislerden otoparka kadar her şeyin düşünüldüğü merkezde, çocuklar, acemiler ve profesyoneller için yaklaşık 7 kilometrelik kayak pisti de var.

4 BİN KİŞİ BÖLGEYE AKIN ETTİ

Kahramanmaraş başta olmak üzere Gaziantep, Adana ve Mersin gibi çevre illerden gelen yaklaşık 4 bin kişi kar kenarında mangalda sucuk pişirip, kızaklarla karda kayarak eğlendi.

Kış turizminin yeni adresi Kahramanmaraş İZLE



"TÜRKİYE'DE ÖN PLANA ÇIKACAK"

Kış turizminin yeni adresinin Yedikuyular Kayak Merkezi olacağını dile getiren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, "Burası hem Kahramanmaraş hem de bölge için çok önemli. Burası sadece kente değil, Çukurova bölgesine de hitap eden bir alan. Burada inşallah kışın özellikle kar ve kış sporlarıyla ilgili hem eğitim vereceğiz hem de vatandaşlarımızın burada hoşça vakit geçirmesini sağlayacağız. Burası çok yoğun kar alan bir bölge. Kar yağmaya başladı. Önümüzdeki günlerde güçlü yağışlarla birlikte burası Türkiye'de ön plana çıkacak." diye konuştu.