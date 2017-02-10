Kahramanmaraş şehidini uğurladı

Fırat Kalkanı harekatı kapsamında dün sabah El Bab bölgesindeki bir binaya Rusya'ya ait savaş uçaklarının kazaen bomba atması sonucu şehit olan 3 askerden uzman çavuş Mehmet Şahin'in cenazesi, Gaziantep'teki uğurlama töreninin ardından uçakla Malatya'ya, oradan da karayoluyla Elbistan'a getirildi.

ŞEHİDİN AİLESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Sıva ustası olan ve geçirdiği iş kazası nedeniyle koltuk değnekleriyle yürüyen şehidin babası Abdurrahman Şahin ile KKTC'de görevli astsubay kardeşi Selim Şahin ise ayakta durmakta güçlük çekti. Acılı baba, oğlunun tabutunun önüne konulmuş fotoğrafını öperek gözyaşı döktü.

1 AY ÖNCE DEAŞ SALDIRISINDAN KURTULMUŞTU

Uzman çavuş Mehmet Şahin'in yaklaşık 1 ay önce terör örgütü DEAŞ militanlarının, kullandığı tanka yönelik saldırısından yara almadan kurtulduğu ve Elbistan'a dönüp izin yaptıktan sonra yeniden El Bab'a gittiği belirtildi.

Bekar ve 6 çocuklu ailenin ortancası olan Şehit Uzman Çavuş Şahin’in cenazesi Cuma namazı sonrası kıldırılan cenaze namazının ardından askerler tarafından omuzlara alındı.























