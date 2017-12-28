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Kahramanmaraş 'ta iş aramaya çıkan kız bulundu

İş aramaya çıktıktan sonra haber alınamayan ve zeytinlikte çantası bulunan 20 yaşındaki Fatmagül Berk, saatler süren aramanın ardından bulundu.

İHA | 28.12.2017 - 04:11..
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Sabah saatlerinde iş aramak için evden ayrılan ve daha sonra haber alınamayan 20 yaşındaki Fatmagül Berk, polis ekipleri tarafından otobüs terminalinde bulundu.

Kahramanmaraş 'ta iş aramaya çıkan kız bulundu

Kahramanmaraş 'ta iş aramaya çıkan kız bulundu VİDEO

ÇANTASI ZEYTİNLİKTE BULUNMUŞTU

Edinilen bilgiye göre, Fatmagül Berk’in ailesi tarafından kayıp ilanı verilmesiyle harekete geçen polis, il genelinde arama çalışmalarına başladı. Yunusemre Mahallesinde yer alan dere yatağında bulunan çantası içerisinden genç kıza ait, nüfus cüzdanı, cep telefonu ile veda mektubu bulundu.

Kahramanmaraş 'ta iş aramaya çıkan kız bulundu

AİLEVİ SORUNLARDAN DOLAYI EVDEN AYRILMIŞ

AFAD ve polis ekiplerinden oluşan yaklaşık 100 kişilik ekip dere yatağında genç kızı aradı. Gece karanlında uzun süren arama çalışmaları sabaha ertelendi. Polis ekipleri tarafından genç kızın gideceği noktalar kontrol edildiği sırada Fatmagül Berk, şehirlerarası otobüs terminalinde görüldü. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı cinayet büro ekipleri, genç kızın yanına gelerek durumu hakkında bilgi aldı.

Bankacılık mezunu olan Fatmagül Berk’in ailevi sorunlar nedeniyle evden ayrıldığı öğrenildi. Fatmagül Berk, ekip aracıyla emniyete götürüldü.

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