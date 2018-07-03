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Kahramanmaraş ve Çorum'da deprem

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde 4,1 büyüklüğünde, Çorum'un Dodurga ilçesnde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA | 03.07.2018 - 17:14..
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Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.16'da, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin, yerin 9,29 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

ÇORUM'DA DA DEPREM

Çorum'un Dodurga ilçesnde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 3.6 kilometre altında meydana gelen deprem, çevre ilçelerden de hissedildi.

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