Kahramanmaraş'ta 10 öğretmene FETÖ gözaltısı

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen ve daha önce görevlerinden ihraç edilmiş 12 öğretmenin yakalanması için polis harekete geçti.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde şüphelilere ait olduğu belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

10 GÖZALTI

Evlerinde yapılan aramaların ardından gözaltına alınan 10 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

2 FİRARİ VAR

Adreslerinde bulunmayan 2 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

BYLOCK KULLANIMI

Yapılan incelemede, zanlıların örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı öğrenildi.