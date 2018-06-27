taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.283
USD
4,6301
EURO
5,3931
ALTIN
187,42
PETR
76,6900

Kahramanmaraş'ta PKK'lı teröristlerle çatışma: 2 şehit

Kahramanmaraş'ın Engizek dağları bölgesinde PKK'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 1 uzman çavuş ile 1 güvenlik korucusu şehit oldu.

DHA | 27.06.2018 - 13:28..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Engizek Dağı’nın Çağlayancerit ilçesi sınırlarında kalan Milyanlı Düzü mevkisinde jandarma özel harekat birliklerince operasyon sırasında PKK’lı teröristler, roketatarlı saldırı gerçekleştirdi.

3 ASKERİMİZ DE YARALANDI

Saldırıda ilk belirlemelere göre 1 uzman çavuş ile güvenlik korucusu şehit olurken, 3 asker yaralandı.

OPERASYON DEVAM EDİYOR

Yaralılar, helikopterlerle çatışma alanından alınarak Kahramanmaraş’a sevk edildi. 4 kişi oldukları değerlendirilen teröristlerle çatışmanın devam ettiği bildirildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan görevden alındı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan görevden alındı

366
Fatih Portakal, Kılıçdaroğlu'ndan umudunu kesti

Fatih Portakal, Kılıçdaroğlu'ndan umudunu kesti

107
Ağrı'da PKK'lılar 2 vatandaşı katletti

Ağrı'da PKK'lılar 2 vatandaşı katletti

336
HDP'li Ertuğrul Kürkçü'den CHP'lileri kızdıran paylaşım

HDP'li Ertuğrul Kürkçü'den CHP'lileri kızdıran paylaşım

202
Kılıçdaroğlu istifasını isteyen 2 kişiyi ihraç edecek

Kılıçdaroğlu istifasını isteyen 2 kişiyi ihraç edecek

182
Özel Kalem CHP Genel Merkezi'nde: O gece neler oldu

Özel Kalem CHP Genel Merkezi'nde: O gece neler oldu

104
Aydın'da 16 bin oy geçersiz sayıldı

Aydın'da 16 bin oy geçersiz sayıldı

93
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM