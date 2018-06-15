Kahramanmaraş'ta 2 gündür kayıp şahsın cesedi bulundu

Önsen Mahallesi’nde yaşayan 1 çocuk babası İbrahim Karagün(28), iddiaya göre dün sabah çocuğuna bayram alışverişi yapmak için evden ayrıldı.

Kayıp olarak aranan ve en son kent merkezinde görülen Karagün, Onikişubat İlçesi Zeytindere Mahallesi’nde saat 15.00’da baraj kenarında cansız bedenine ulaşıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, İbrahim Karagün’ün yıldırım düşmesi sonucu hayatın kaybettiğini belirledi.

1 çocuk babası İbrahim Karagün’ün cenazesi, yarın Önsen Mahallesi’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.