taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.365
USD
3,5391
EURO
4,2070
ALTIN
144,44
PETR
51,8100

Kahramanmaraş'ta, 22 maganda yakalandı

Kahramanmaraş'ta son bir hafta içerisinde düğünlerde ve asker uğurlamalarında havaya ateş eden 22 maganda silahlarıyla birlikte yakalandı.

04.08.2017 - 10:19
  1. Haberler
  2. İç Haber

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, düğünlerde ve asker uğurlamalarında magandalar nedeniyle üzücü olaylar yaşanmaması için çalışma başlattı.

Magandalara karşı bir dizi tedbirler alan ekipler, düğün sahiplerini ve askere gidecek gençler ile onların yakınlarını silahla ateş etme, havai fişek atma, gürültü yapma ve klakson çalıp yolu kapatmanın yasak olduğunu hatırlatıp, aksi yönde davrananlar hakkında yasal işlem yapılacağı yönünde uyardı.

Kahramanmaraş'ta, 22 maganda yakalandı

SİVİL POLİS EĞLENCELERDE

Asayiş Şube Müdürlüğü, uyarıyla yetinmeyerek daha sonra kentteki düğün ve asker uğurlamalarında sivil polisler görevlendirdi. Yapılan çalışmalar olumlu sonuç verdi ve son bir haftada 22 kişi silahla havaya ateş ederken sivil polisler tarafından suçüstü yakalandı. Bu kişilerle birlikte 10 tüfek, 12  kurusıkı tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan magandalar hakkında 'Genel güvenliği kasten tehlikeye düşürmek' suçundan adlı işlem yapılırken, 32 kişiye de gürültü yaparak çevreyi rahatsız ettiklerinden dolayı Kabahatler Kanunu kapsamında adlı işlem yapıldı. Ayrıca asker uğurlamalarında kurallara uymayan 80 motosiklet sürücüsüne ceza yazıldı, 40 motosiklet ise eksiklerinden dolayı trafikten men edildi. 
Asayiş Şube Müdürlüğü yetkilileri, halkın huzuru için çalıştıklarını ve denetimlerin aralıksız devam edeceğini kaydetti.

Kahramanmaraş'ta, 22 maganda yakalandı

İlginizi Çekebilir
Terör örgütü PKK'ya son bir haftada ağır darbe
TSK, terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonlarda son bir haftada 46 terörist etkisiz getirdiğini açıkladı.
Antalya'da eskort siteleri aracılığıyla dolandırıcılık
Kurdukları siteler aracılığıyla dolandırdıkları kişilerden 2 milyon lira haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla 5 kadın gözaltına alındı
5 metrelik köpek balığı oltaya takıldı
Antalya'nın dünyaca bilinen Konyaaltı Sahili'nin 2 mil açığında 5 metre boyunda 'sapan' cinsi köpek balığı oltaya geldi.
Bergama'da motosiklet sesi kaza yaptırdı
Motosiklet gürültüsünden paniğe kapılan sürücünün direksiyon kontrolünü yitirdiği araç şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Neymar Paris Saint-Germain için imzayı attı

Neymar Paris Saint-Germain için imzayı attı

81
Erdoğan'dan Fenerbahçe soyunma odasına ziyaret

Erdoğan'dan Fenerbahçe soyunma odasına ziyaret

54
Araçları doludan etkilenenlere KASKO müjdesi

Araçları doludan etkilenenlere KASKO müjdesi

19
İBB simitçi çocuğu darp eden görevlileri kovdu

İBB simitçi çocuğu darp eden görevlileri kovdu

70
Dubai'deki Towch Tower gökdeleninde yangın

Dubai'deki Towch Tower gökdeleninde yangın

31
Lucescu'dan Emre Belözoğlu hamlesi

Lucescu'dan Emre Belözoğlu hamlesi

31
Romanya'da Lucescu kızgınlığı

Romanya'da Lucescu kızgınlığı

26
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM