Kahramanmaraş'ta 3 ahır ve 40 ton buğday yandı

Fener kötü oynadı diye Malatya başarısız mı sayılacak

Cilvegözü'nden 47 bin Suriyeli bayram için geçti

Mardin Nusaybin Taşköy'de 30 yıldır kapalı olan ve mayıs ayında KHK ile tapularına kavuşan 2 Süryani kilisesi restorasyonun ardından ibadete açıldı.

1 Gülriz Sururi'den 89'uncu yaşına özel bikinili poz Gülriz Sururi her yıl olduğu gibi bu yıl da bikinili pozunu takipçileriyle paylaştı.

2 Muharrem İnce Yahudilerden özür diledi 'Yahudi Cesaret Madalyası' yorumu tepki çeken İnce, 3 gün sonra Erdoğan'dan değil Yahudilerden özür diledi.

3 İlk özgün helikopterimiz T625 TSK'nın ve diğer ihtiyaç sahibi makamların, genel maksat helikopteri ihtiyaçlarının özgün bir platform ile karşılanması hedefiyle yürütülmekte olan programlar devam ediyor.

4 FETÖ'cü pilot Kerime Yıldırım'ın iftira tuzağı Pilot teğmen olarak eğitimini tamamladığı dönemde tek kadın pilot olmasıyla dikkatleri üzerine çeken Yıldırım'ın diğer kadın adayları iftira atarak elettiği ortaya çıktı.

5 Kılıçdaroğlu: 13 maddeyi belirlememden Erdoğan rahatsız oldu Dövizdeki artış nedeniyle yaşanan krizle mücadele için 13 maddelik bir yol haritası hazırladığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Erdoğan müthiş bir rahatsızlık duydu." dedi.

6 Askerlerimizin şehit olmasına sevinen HDP'li Adıyaman'da 4 askerin şehit olduğu saldırıya yardım ve yataklık suçlamasıyla gözaltına alınan HDP Gerger İlçe Başkanı Mahmut Özdemir’in cebinden “Top gol oldu, 15 Ağustos 2. Yer” yazılı not çıktı.