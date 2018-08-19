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Kahramanmaraş'ta 3 ahır ve 40 ton buğday yandı

Kahramanmaraş Göksun'da elektrik kontağından çıkan yangında 3 ahır ile 40 ton buğday kül oldu.

DHA | 19.08.2018 - 18:37..
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Yangın, bu sabah Göksun ilçesinin Bozhüyük Mahallesi'nde meydana geldi.

ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKTI

Doğan Güzel'in ahırında elektrik kontağından yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek yan taraftaki diğer 2 ahıra da sıçradı. İhbar üzerine ola yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 5 saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Kahramanmaraş'ta 3 ahır ve 40 ton buğday yandı

40 TON BUĞDAY, BİN 500 SAMAN BALYASI YANDI

Yangında ahırlar kullanılamaz hale gelirken, 40 ton buğday, yem karma makinesi, bin 500 saman balyası, 600 yonca balyası, yem ve kömür gibi malzemeler de tamamen yandı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kahramanmaraş'ta 3 ahır ve 40 ton buğday yandı



Kahramanmaraş'ta 3 ahır ve 40 ton buğday yandı



Kahramanmaraş'ta 3 ahır ve 40 ton buğday yandı

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