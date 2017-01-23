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Kahramanmaraş'ta 30 bin kaçak sigara ele geçirildi

Kahramanmaraş-Kayseri karayolunda şüpheli kamyonun durduruldu. Kamyonun içinde Piyasa değeri 250 bin lira olan sigara bulundu.

23.01.2017 - 17:07
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Polisin düzenlediği operasyonda 30 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar sonunda Güneydoğu illerinden temin edilen yüklü miktarda kaçak sigaranın Kahramanmaraş üzerinden batı illerine sevk edileceği bilgisine ulaştı.

Kahramanmaraş'ta 30 bin kaçak sigara ele geçirildi

30 BİN PAKET SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

Otoparka çekilen kamyonda yapılan armada, koliler içerisinde 30 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Piyasa değeri 250 bin lira olan sigaralara imha edilmek üzere el konulurken, kamyon sürücüsü M.Ç. gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta 30 bin kaçak sigara ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta 30 bin kaçak sigara ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta 30 bin kaçak sigara ele geçirildi

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