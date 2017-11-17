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Kahramanmaraş'ta 5 çalıntı motosiklet bulundu

Polisin düzenlediği operasyonda ele geçirilen motosikletlerin çalıntı parçalarla yapıldığı ortaya çıktı.

17.11.2017 - 20:43
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Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yapılan çalışmayla 5 çalıntı motosiklet ele geçirdi.

İSTANBUL'DAN MOTOSİKLET ÇALDILAR

Operasyonda ele geçirilen motosikletlerin sahiplerini tespit etmek için inceleme yapan polis, motosikletlerden birinin parçalarında farklılık olduğunu belirledi.

Kahramanmaraş'ta 5 çalıntı motosiklet bulundu

YENİ MOTOSİKLET YAPTILAR

Motor bloğu ile şasesinde detaylı inceleme yapan ekipler, parçların İstanbul'da 2 farklı semtte çalınan motosikletlere ait olduğunu saptadı. Motosikletler sahiplerine teslim edildi.

Kahramanmaraş'ta 5 çalıntı motosiklet bulundu

POLİSE TEŞEKKÜR

Motosikletlerden birinin sahibi olan Ramazan Akhanım, motosikletinin 15 Kasım'da evinin bahçesinden çalındığını, 2 gün sonra da bulunduğunu belirterek, polis ekiplerine teşekkür etti.

Kahramanmaraş'ta 5 çalıntı motosiklet bulundu

Kahramanmaraş'ta 5 çalıntı motosiklet bulundu

Kahramanmaraş'ta 5 çalıntı motosiklet bulundu

Kahramanmaraş'ta 5 çalıntı motosiklet bulundu

Kahramanmaraş'ta 5 çalıntı motosiklet bulundu

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