Kahramanmaraş'ta 5 çalıntı motosiklet bulundu

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yapılan çalışmayla 5 çalıntı motosiklet ele geçirdi.

İSTANBUL'DAN MOTOSİKLET ÇALDILAR

Operasyonda ele geçirilen motosikletlerin sahiplerini tespit etmek için inceleme yapan polis, motosikletlerden birinin parçalarında farklılık olduğunu belirledi.

YENİ MOTOSİKLET YAPTILAR

Motor bloğu ile şasesinde detaylı inceleme yapan ekipler, parçların İstanbul'da 2 farklı semtte çalınan motosikletlere ait olduğunu saptadı. Motosikletler sahiplerine teslim edildi.

POLİSE TEŞEKKÜR

Motosikletlerden birinin sahibi olan Ramazan Akhanım, motosikletinin 15 Kasım'da evinin bahçesinden çalındığını, 2 gün sonra da bulunduğunu belirterek, polis ekiplerine teşekkür etti.

















