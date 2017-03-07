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Kahramanmaraş'ta açık pazar yerinde yangın

Elbistan ilçesinde açık pazar yerinde yangın çıktı. Çok sayıda tezgah küle döndü.

07.03.2017 - 22:55
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Pazar esnafının akşam saatlerinde tezgahlarını kapatıp evine gitmesinin ardından çıkan yangın, tezgahlardaki brandaları tutuşturdu. Plastik malzemelerin de tutuşmasıyla büyüyen alevler, tezgahları sardı. Yangın ihbarının alınmasının ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, 4 koldan alevlere müdahale ederken, pazar yerinin etrafının kapalı olması, müdahaleyi zorlaştırdı. Pazar yerinin duvarı, iş makinesi ile yıkılmasıyla birlikte itfaiye ekipleri iç kısımlara girebildi.

Kahramanmaraş'ta açık pazar yerinde yangın

Tezgahlarının yandığı haberini alan esnaflar ise Pazar yerine akın etti. Ekmek teknelerini yutan alevleri endişe ile izleyen esnaflar, bir yandan da yangına müdahale etmeye çalıştı. Tezgahlarda yemek ve ısınmak için kullanılan mutfak tüpleri de büyük paniğe neden oldu. Alevlere maruz kalan çok sayıda tüp patladı. Patlamalar, çevredeki binalardan da hissedildi. Patlamalar, çevrede korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. İtfaiye ekipleri, bir yandan alevlere müdahale ederken diğer yandan da tezgahlardaki patlamayan tüpleri yangın alanından uzaklaştırdı. Alevlere, Elbistan itfaiyesinin yanı sıra Şeker Fabrikası ve Afşin’den de gelen ekipler müdahale etti.

Yangın, pazar yerinin batı-doğu ekseninde ilerlerken, garaj alanında park halinde bekleyen otobüsler de bölgeden uzaklaştırılıyor. Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

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