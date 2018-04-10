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Kahramanmaraş'ta ambulansla minibüs çarpıştı

Pazarcık'ta ambulans ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

DHA | 10.04.2018 - 17:41..
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Bugün saat 15.00 sıralarında Pazarcık-Gölbaşı karayolunun 37'nci kilometresinde meydana gelen Pazarcık'tan Gölbaşı'na giden, içerisinde hasta bulunmayan Zülküf Kırıcı (24) yönetimindeki 46 BK 731 plakalı ambulans, aynı yönde giden Mustafa Gözcü'nün (50) kullandığı 46 ZA 895 plakalı yolcu minibüsü ile çarpıştı.

YARALILAR HASTANEDE

Kazada; sürücüler Zülküf Kırıcı ve Mustafa Gözcü ile ambulansta bulunan sağlık görevlileri Pelin Koçdemir, Ayşen Abul ve minibüste bulunan Hanım Ünek ile Elif Utgucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, 6 yaralıyı ambulanslarla Pazarcık Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Kahramanmaraş'ta ambulansla minibüs çarpıştı

Kahramanmaraş'ta ambulansla minibüs çarpıştı

Kahramanmaraş'ta ambulansla minibüs çarpıştı

Kahramanmaraş'ta ambulansla minibüs çarpıştı

Kahramanmaraş'ta ambulansla minibüs çarpıştı

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