taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.593
USD
3,8077
EURO
4,6510
ALTIN
162,61
PETR
69,3500

Kahramanmaraş'ta anneler askerler için 200 atkı ördü

Kahramanmaraş'ta Menekşe Anaokulu velileri tarafından, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görevli askerlere 200 adet atkı örüldü.

İHA | 18.01.2018 - 11:01..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Menekşe Anaokulu’nda Değerler Eğitimi projesi kapsamında veliler askerler için 1 ayda yaklaşık 200 atkı ördü. Atkılar, öğrencilerin yazdığı mektup ve çizdikleri resimlerle birlikte öğretmenler tarafından paketlenerek gönderilmek üzere hazır hale getirildi. Okul idarecileri tarafından yapılan çalışmada veliler ördükleri atkıları Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki 3’üncü Piyade Tümeni 1’inci Hudut Tabur Komutanlığı’nda görev yapan Mehmetçiğe gönderecek.

Kahramanmaraş'ta anneler askerler için 200 atkı ördü

"BİZİM GÖNLÜMÜZ ONLARLADIR"

“Amacımız öğrencilerimize vatan, millet ve bayrak sevgisini aşılamaktır” diyen Menekşe Anaokulu Müdür Yardımcısı Metin Kemal Işık, “Öğretmenlerimizle aylık yapmış olduğumuz toplantıda empati kurarak Doğu’daki askerlerimizin üşümüş olabileceği düşüncesiyle atkı örüp göndereceğimizi konuştuk ve değerlendirdik. Velilerimizden olumlu neticeler gelince el emeği göz nuru 200 civarı atkı örüldü. Atkısını ören annenin çocuğu içinden geldiği gibi askerlere mektup yazarak resim çizdi. Biz biliyoruz ki Türk Silahlı Kuvvetleri askerlerimizin tüm ihtiyaçlarını gideriyor. Amacımız Kahramanmaraş’taki annelerimiz ile Hakkari’deki askerlerimiz ile bir bağ kurulsun, bizim gönlümüz onlarladır. Bu yüzden çocuklarımıza vatan, bayrak, millet sevgisini aşılamak adına böyle bir etkinliğe girişmiş bulunmaktayız. Yapmış olduğumuz atkılar Hakkari’nin Yüksekova ilçesi Dağlıca bölgesinde zor şartlarda görev yapan askerlerimize gidecektir. Görev yapan tüm askerlerimize başarılar diliyoruz ve ailelerine sağ salim kavuşmalarını diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş'ta anneler askerler için 200 atkı ördü

"ASKERLERİMİZE SELAM OLSUN"

Anaokulundaki yapılan çalışmaya katkı sağlayan ve 5 günde 4 atkı ördüğünü söyleyen Medine Demir ise, “Askerlerimize atkıları gönderiyoruz, onlara selam olsun atkıları işlediğimiz için kendimizden gurur duyuyoruz” dedi.

Kahramanmaraş'ta anneler askerler için 200 atkı ördü

Kocasının da Hakkari’de vatani görevini yaptığını kaydeden Ayşe Türk ise, “Ben Mehmet Türk’ün eşiyim, burada güzel bir çalışma başlatıldı, bizler de dahil olduk. Ben de çok mutluyum ve eşimden de çok gurur duyuyorum” diye konuştu.

Anaokulundaki minik öğrenciler de askerlere selam gönderirken, onlara mektup yazıp resim çizdikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Kahramanmaraş'ta anneler askerler için 200 atkı ördü

Kahramanmaraş'ta anneler askerler için 200 atkı ördü

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yunan hücum botu Türk Sahil Güvenlik Botu'na çarptı

Yunan hücum botu Türk Sahil Güvenlik Botu'na çarptı

120
ABD Suriye'de sınır gücü kurmayacak

ABD Suriye'de sınır gücü kurmayacak

369
Yılmaz Özdil'den Ümit Kocasakal'a destek yazısı

Yılmaz Özdil'den Ümit Kocasakal'a destek yazısı

102
Temel Karamollaoğlu'na Abdullah Gül'ün adaylığı soruldu

Temel Karamollaoğlu'na Abdullah Gül'ün adaylığı soruldu

167
Türkiye düşmanları Erdoğan karşıtı haberde buluştu

Türkiye düşmanları Erdoğan karşıtı haberde buluştu

58
Murat Boz'un gençlik fotoğrafı

Murat Boz'un gençlik fotoğrafı

22
Mehmetçik Afrin operasyonu için hazır

Mehmetçik Afrin operasyonu için hazır

126
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM