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Kahramanmaraş'ta cezaevi firarisi 8 ay sonra yakalandı

8 ay önce cezaevinden firar eden hükümlü, polisin nefes kesen takibiyle kıskıvrak yakalandı.

21.02.2017 - 23:00
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firari operasyon

Onikişubat ilçe Emniyet Müdürlüğü araştırma ekibi tarafından trafikte seyir halinde iken araç içinde fark edilen Servet Y. (42) ile polis arasında kovalamaca başladı. Aracıyla köşeye sıkışan cezaevi firarisi, yaya olarak kaçmak isterken polis ablukasından kaçamadı. Yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan Servet Y. kelepçelenmesinin ardından polis merkezine götürüldü.

Hakkında hırsızlık suçundan 4 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası olan Servet Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kahramanmaraş'ta cezaevi firarisi 8 ay sonra yakalandı VİDEO

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