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Kahramanmaraş'ta cezaevi firarisi yakalandı

Kahramanmaraş'ta cezaevinden firar eden hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.

30.01.2017 - 12:30
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2008'de bir kişiyi silahla öldürdüğü, bir kişiyi de yaraladığı gerekçesiyle hakkında 23 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.D. (50), geçen kasımda Kahramanmaraş E Tipi Kapalı Cezaevinden Türkoğlu Açık Cezaevine nakledildi.

Kahramanmaraş'ta cezaevi firarisi yakalandı

FİRAR ETTİ, OPERASYONLA YAKALANDI

Yaklaşık bir ay sonra buradan firar eden hükümlüyü yakalamak için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Bürosu ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekipler, hükümlüyü, Kanuni Mahallesi'nde bir eve düzenlenen operasyonla yakaladı. K.D, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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