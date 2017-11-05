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Kahramanmaraş'ta cezaevi firarisi yakalandı

Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden şüpheli, Elbistan ilçesinde yakalandı.

05.11.2017 - 00:45
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Kahramanmaraş'ta cezaevi firarisi yakalandı

Hırsızlık suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan ve kaldığı Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden şüpheli Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yakalandı.

15 AĞUSTOS'TA FİRAR ETMİŞTİ

Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumundan 10 Ağustos 2017'de izinli olarak ayrıldıktan sonra dönüş yapmadığı için 15 Ağustos 2017 tarihinde firarı verilen R.G, Elbistan İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı asayiş ekiplerince Ceyhan Mahallesi'nde yaya olarak yakalandı.

Elbistan'da 2015 yılında hırsızlık suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılan cezasının bitimine 3 yıl kala firar ettiği belirtilen hükümlü, işlemlerinin ardından sevk edildiği Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

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