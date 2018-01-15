Kahramanmaraş'ta cinayet zanlısı mağarada yakalandı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 45 kilometrelik Kanal İstanbul güzergahını açıkladı: Küçükçekmece-Sazlıdere-Durusu Hattı.

8 senedir girdiği hiçbir seçimi kazanamayan Kılıçdaroğlu'na genel başkanlık koltuğunda rakip geliyor.

Beşiktaş'ın yeni projesi: Kim olursan ol gel

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Arda: Galatasaray bana kucak açmadı

Başakşehir'e imza atan Arda Turan, "Türkiye'ye dönersem sadece Galatasaray'a gelirim" demiştin. Ne değişti?" sorusuna, "Bana kucak açmadılar" şeklinde cevap verdi.