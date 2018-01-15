Kahramanmaraş'ta cinayet zanlısı mağarada yakalandı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı Hasankoca Mahallesi’nde, zihinsel engelli Ali Baygözlu, küçükbaş hayvan satışı yüzünden tartıştığı annesi Fatma Baygözlü’yü av tüfeğiyle ateş ederek, babası Mehmet Baygözlü’yü ise kafasını av tüfeğiyle ezerek öldürmüştü.
SUÇ ALETİYLE YAKALANDI
Olay sonrası kaçan Ali Baygözlu, Pazarcık Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan aramalar sonrası ormanlık alanda saklandığı mağarada suç aleti tüfekle birlikte yakalandı.
OTLARI YİYEREK HAYATTA KALDI
Saklandığı 5 gün boyunca çevresindeki otları yiyerek hayatta kalan cinayet zanlısı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.