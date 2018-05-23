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Kahramanmaraş’ta cinayet

Elbistan ilçesinde yaşanan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

İHA | 23.05.2018 - 05:24..
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Alembey Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Alembey Mahallesi’ndeki evinde ikamet eden kiracıları baba oğul M.S. ve A.S. ile Hacı Gök arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hacı Gök av tüfeğiyle vuruldu.

Kahramanmaraş’ta cinayet

Silah seslerinin ardından komşuları jandarma ve sağlık ekiplerini ararken, olay yerine çok sayıda Jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi. 112 acil servis ekipleri tarafından yapılan kontrolde Hacı Gök’ün hayatını kaybederken, olayla ilgili olarak baba ve oğlu gözaltına alındı. Jandarma çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, olayı duyarak eve akın eden Hacı Gök’ün yakınları sinir krizi geçirdi.

Gök’ün cenazesi, olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı’nın yaptığı incelemenin ardından Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kahramanmaraş’ta cinayet




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