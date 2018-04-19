Siirt'te PKK'ya düzenlenen operasyonunda 7 terörist öldürülürken, mayın arama köpeği Hüner, bulduğu 4. EYP'nin infilak etmesi sonucu öldü.

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Kahramanmaraş'ta düğün evinde balkon çöktü

Kahramanmaraş'taki bir düğün evinde misafirler ev sahibine hediyelerini vermek için balkona çıktı. Ahşap balkon ise 20 kişiyi tartmadı.