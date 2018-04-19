Kahramanmaraş'ta düğün evinde balkon çöktü

Kahramanmaraş'ta düğün evine giden misafirler, balkonda ev sahibine bazı hediyeler vermek istedi. 20 kişinin aynı anda bulunduğu balkon ağırlığı tartmadı ve çöktü.
YARALILARIN DURUMU BİLİNMİYOR
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir düğün evinin balkonunda vatandaşların düğün sahibine çeşitli eşyalar verdiği görülüyor.
Yaklaşık 20 kişinin bulunduğu ahşap balkon, ağırlığa dayanamayarak yıkılınca vatandaşların çığlık sesleri dikkat çekiyor.
Çevredeki hastanelere kaldırılar yaralılar hakkında açıklama gelmedi.