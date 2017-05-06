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Kahramanmaraş'ta düğün sonrası kavga: 1 ölü 15 yaralı

Düğünden dönen iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavgada bıçaklanan Hacı Özdemir(51) hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.

06.05.2017 - 03:59
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Olay, gece saatlerinde Aksu Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı düğünden dönen iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Diğer aile bireylerinin de katılımıyla kısa sürede büyülen tartışma kavgaya dönüştü.

Bıçakların da kullanıldığı kavgada 16 kişi yaralandı. İhbar sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık görevlisi sevk edildi. Polislerin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada yaralananlar, sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Hacı Özdemir, vücuduna aldığı bıçak darbeleri nedeniyle doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Özdemir'in cesedi otopsi için morga konulurken, acı haberi alıp hastaneye gelen yakınları da sinir krizleri geçirdi. Tedavileri süren yaralılardan 2'sinin hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.

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