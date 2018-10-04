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Kahramanmaraş'ta fabrika yangını

İplik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alınırken, söndürme çalışmaları sürüyor.

AA | 04.10.2018 - 01:08..
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Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Sümer Mahallesi'nde Terziler ve Konfeksiyoncular Sitesi'ndeki iplik fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, fabrikanın duvarlarını kırarak yangına müdahale etti.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cahit Küçükönder, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangını kontrol altına almak için çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.

Kahramanmaraş'ta fabrika yangını

Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında yangın VİDEO

30 ARAÇLA YANGINA MÜDAHALE

İtfaiye ekiplerinin, ihbarın ardından 4 dakikada olay yerine geldiğini ifade eden Küçükönder, şunları belirtti:

"Şu anda 30 araçla yangına müdahalemiz devam ediyor. Burada çok miktarda elyaf, pamuk ve sentetik balya halinde malzemeler var. Son derece yanıcı ürünler bunlar. İş makineleriyle fabrikanın duvarlarını yıkıp, yangına her taraftan müdahale ediyoruz. Şu anda kontrol altına aldık diyemeyiz. Fabrikanın işletme bölümüne sıçramaması için çalışıyoruz. Buradaki alan çok geniş, inşallah kısa sürede kontrol altına almak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Kahramanmaraş'ta fabrika yangını


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