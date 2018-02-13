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Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

Kahramanmaraş merkezli 8 ilde FETÖ/PDY'ye düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

İHA | 13.02.2018 - 19:16..
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Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından silahlı terör örgütü FETÖ/PDY’nin mahrem yapı askeri öğrenci sorumlularına yönelik Kahramanmaraş merkezli 8 farklı ilde 13 adreste eş zamanlı operasyon yapıldı.

FETÖ'YE GEÇİT YOK

12 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, şüphelilere ait dijital materyallere el konuldu.

Balıkesir'de de yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan 11 şüpheliden 10'u gözaltına alındı.

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