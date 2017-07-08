Kahramanmaraş'ta FETÖ'den 5 tutuklama

FETÖ/PDY ile iltisaklı oldukları ve örgütün gizli haberleşme programı olan 'ByLock'u kullandıkları tespit edilen 11 kişi, geçen Çarşamba günü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonla evlerinde gözaltına alındı.

5'İ TUTUKLANDI

Aralarında kamuda çalışırken ihraç edilenlerin de olduğu belirtilen şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından ifadeleri alınan şüphelilerden 3'ü serbest bırakılırken, 8'i ise mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 8 şüpheliden 5'i tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.