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Kahramanmaraş'ta FETÖ'den 9 tutuklama

Kahramanmaraş'ta, düzenlenen FETÖ/PDY'nin 'Mahrem asker ve polis yapılanmasına yönelik operasyonda 9 kişi tutuklandı.

12.10.2017 - 08:54
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Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 6 Ekim'de il merkezi ile ilçelerde Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

Kahramanmaraş'ta FETÖ'den 9 tutuklama

23 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çeşitli adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital veriye incelemek üzere el koyan polis, 23 kişiyi de gözaltına aldı. FETÖ'nün asker ve polisteki mahrem yapısı içinde 'öğrenci', 'doktor' ve 'öğretmen' unvanlarıyla anıldıkları ancak, gerçekte anıldıkları mesleklerle ilgileri olmadığı öne sürülen şüphelilerden 13'ü, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Kahramanmaraş'ta FETÖ'den 9 tutuklama

9'U TUTUKLANDI

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 4'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Diğer 10 şüphelinin ise sorgularının ardından adliyeye sek edileceği belirtildi.

Kahramanmaraş'ta FETÖ'den 9 tutuklama


Kahramanmaraş'ta FETÖ'den 9 tutuklama

Kahramanmaraş'ta FETÖ'den 9 tutuklama

Kahramanmaraş'ta FETÖ'den 9 tutuklama

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