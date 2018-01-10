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Kahramanmaraş'ta görme engellilerin kızak keyfi

Yedikuyular Kayak Merkezi'nde düzenlenen programda, görme engelliler ilk kez kar üzerinde kızakla kaymanın mutluluğunu yaşadı.

AA | 10.01.2018 - 14:59..
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Büyükşehir Belediyesince "Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası" nedeniyle Yedikuyular Kayak Merkezi'nde etkinlik düzenlendi.

100 ENGELLİ KIZAKLA KAYDI, KAR TOPU OYNADI

Program kapsamında, 2 bin 100 metre rakımdaki kayak merkezine gelen Türkiye Görme Engelliler Derneği Kahramanmaraş Şubesi üyesi yaklaşık 100 görme engelli kızakla kaydı ve kar topu oynadı.

Zaman zaman küçük kazaların da yaşandığı etkinlikte, iki görme engelli bindiği kızağın kontrolü kaybederek pistin dışına çıkarak düştü.

Kahramanmaraş'ta görme engellilerin kızak keyfi

"GÖREMEMEK BİR ENGEL DEĞİL"

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Ayşe Taşkıran, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, görme engellilerin kar ve rüzgarı hissederek mutlu olmalarını ve eğlenmelerini istediklerini söyledi.

Görememenin engel olmadığını düşünerek böyle bir etkinlik düzenlediklerini dile getiren Taşkıran, tüm tesislerinde hiçbir engel olmadığını gösterdiklerini anlattı.

Kahramanmaraş'ta görme engellilerin kızak keyfi

Etkinliğe katılan görme engellilerden Hatice Dinçer ise ilk kez kızakla kar üzerinde kaymanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Mehmet Efe Yurdusev de kızakla kar üzerinde kaymanın çok güzel bir duygu olduğuna dikkati çekerek kar topu oymanın da kendisini mutlu ettiğini kaydetti.

Kahramanmaraş'ta görme engellilerin kızak keyfi

Kahramanmaraş'ta görme engellilerin kızak keyfi

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