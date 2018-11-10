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Kahramanmaraş'ta huzur bozan Suriyeliler kampa gönderildi

Elbistan ilçesinde Suriyeliler ekmek ve kahve satışı yüzünden sokak ortasında kavga ederken 6 Suriyeli mülteci, polis nezaretinde Kahramanmaraş'taki kampa gönderildi.

İHA | 10.11.2018 - 03:39..
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Cumhuriyet Caddesi üzerinde bakkal tarzı iş yerleri bulunan Suriyeli mülteciler arasında ‘ekmek ve kahve satışı’ nedeniyle tartışma çıktı. Cep telefonu kamerasıyla da görüntülenen tartışma, kısa sürede büyüyüp taşların, sopaların ve demirlerin kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kahramanmaraş'ta huzur bozan Suriyeliler kampa gönderildi

Kalabalık olan her iki taraf, ara sokaklara da taşan kavgada birbirlerini darp etti. Suriyeliler arasındaki kavgaya, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli çok sayıda resmi ve sivil ekip müdahale etti.

Tarafları ayırmak için biber gazı kullanan polis ekipleri, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Olayda yaralanan toplam 9 Suriyeli mülteci, Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavileri tamamlananlarla kavgadan sonra gözaltına alınan diğer mülteciler, emniyetteki işlemlerinin ardından Elbistan Adliyesine sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 10 şüpheliden 6’sının sık sık bu tür kavgalara ve adli olaylara karıştıkları, sürekli ilçede huzuru bozacak davranışlarda bulundukları öğrenildi.

Burada ifadeleri alınan 10 şüpheliden 6’sı, haklarındaki adli ve idari işlemlerin ardından polis otobüsü ile Kahramanmaraş Göç İdaresi kontrolündeki mülteci kampına gönderildi.

Kahramanmaraş'ta huzur bozan Suriyeliler kampa gönderildi

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