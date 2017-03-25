Kahramanmaraş'ta kaza: 5 ölü, 4 yaralı

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Başbakan Yıldırım, Isparta Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti

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Kılıçdaroğlu: Bu anayasayla Türkiye 3.lige düşer

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Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Cahil desem değil

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Başbakan: Evet çıkacak PKK da FETÖ de bitecek

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Çorum’da sosyal medyada tartıştıktan sonra mahallede buluşan üç gencin silahlı kavgasında 12 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 5 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Roma'da AB'nin 60. yılı için toplanan liderler, toplantı sırasında bir grup tarafından protesto edildi.

İtalya'da ulusal haber ajansları, hükümetin basın sektöründeki düzenlemesine karşı grev yaptı.

Belarus'ta en az 6 ay boyunca çalışıp, işsiz kalan kişilerin her ay devlete 230 dolar ödemesini protesto eden 400 kişi gözaltına alındı.

Geçtiğimiz günlerde Musul'da bir hava saldırısında 200'ün üzerinde sivil hayatını kaybetmişti. ABD saldırıyı üstlendi.

ABD: Musul'da sivilleri biz vurduk

1 David Rockefeller'ın hayat hikayesi Dünyanın en zengin iş adamlarından biri olan David David Rockefeller, 6 kez kalp nakli yaptırmıştı.

2 Erdoğan'a teşekkür eden Galatasaraylı yuhalandı Galatasaray'ın Olağan Mali Genel Kurulu'nda bir konuşmacının Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili söylediği sözlere bazı üyeler tepki gösterdi.

3 İsmail Köybaşı Erdoğan karşısında heyecanlandı - VİDEO Finlandiya maçı öncesi soyunma odasına giren Erdoğan'ın futbolcularla tokalaştığı sırada İsmail'in heyecanlanması dikkatlerden kaçmadı.

4 Mogherini’den Brexit çıkışı AB Yüksek Temsilcisi Mogherini, AB'nin çöküş dönemine girmediğini daha da güçlendiğini ifade etti.

5 Papa: AB kendini sorgulamalı Avrupalı liderlerle Vatikan'da görüşen Papa, AB'nin geleceğine dair uyarılarda bulundu.

6 Hakkari'de operasyon sonrası şükür namazı Fırat Kalkanı Harekatı'nın yanı sıra yurt içinde de terörle mücadele tüm hızıyla devam ediyor.