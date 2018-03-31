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Kahramanmaraş'ta kaza: İkiye ayrılan araçtan sağ çıktılar

Kahramanmaraş meydana gelen trafik kazasında bir otomobil ortadan ikiye ayrıldı. Kazada 3 kişi yaralandı.

AA | 31.03.2018 - 01:41..
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57 yaşındaki Nedim Çetinkaya yönetimindeki 46 KA 778 plakalı otomobil ile sürücüsü belirlenemeyen 46 HM 200 plakalı otomobil, Merkez Onikişubat ilçesi Kahramanmaraş-Kayseri karayolu Sümbüllü kavşağında çarpıştı.

Kahramanmaraş'ta kaza: İkiye ayrılan araçtan sağ çıktılar

ARAÇ İKİYE BÖLÜNDÜ İÇİNDEN SAĞ ÇIKTILAR

Çarpışmanın etkisiyle sürücü Çetinkaya'nın otomobili ikiye ayrıldı parçaları ise çevreye dağıldı. Kazada, sürücü Çetinkaya ile otomobilde bulunan Nihan Güler (28) ve 1 yaşındaki Pelin Su Yılmaz yaralandı.

112 Acil Servislerince hastanelere sevk edilen yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bu arada, 46 HM 200 plakalı otomobilin sürücüsünün olay yerinden kaçtığı ve yakalanması çalışma başlatıldığı belirtildi.

Kahramanmaraş'ta kaza: İkiye ayrılan araçtan sağ çıktılar

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