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Kahramanmaraş'ta korucular yemin etti

Kahramanmaraş'ta eğitimlerini tamamlayan 214 güvenlik korucusu, yemin ederek göreve başladı.

02.05.2017 - 18:21
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İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde temel eğitimlerini tamamlayan 214 güvenlik korucusu, 12 Şubat Stadyumu'nda düzenlenen törende, Türk bayrağı ve silahın bulunduğu masaya ellerini koyarak yemin etti.

214 KORUCU GÖREVE HAZIR

İl Jandarma Komutanı Albay Timuçin Alper, törende yaptığı konuşmada, yeni göreve başlayan güvenlik korucularının milletin gurur kaynağı olduklarını belirtti.

Kahramanmaraş'ta korucular yemin etti

"YEMİNİNİZİ UNUTMAYIN"

Güvenlik korucularından ettikleri yemini bir an olsun unutmamalarını isteyen Alper, şunları söyledi:

"Biraz önce şanlı bayrağımız ve namus olarak nitelendirdiğimiz silah üzerine gür sesinizle içtiğiniz andınız, göreviniz boyunca sizlere yol gösterecektir. Kanunu, nizamı, hak ve adaleti rehber edineceğinizden, yemininize sadık kalacağınızdan hiç kimsenin kuşkusu yoktur."

Kahramanmaraş'ta korucular yemin etti

Kahramanmaraş'ta korucular yemin etti

Kahramanmaraş'ta korucular yemin etti

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