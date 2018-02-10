1 Van'da terör operasyonu: 8 gözaltı Afrin'de öldürülen teröristler için Van'da eylem yapma hazırlığında olan 8 kişi yakalandı.

2 Bulutların içinde yükselen dünyanın en yüksek binaları Fotoğrafçı Zohaib Anjum, Dubai'de bulutlarla kaplı dünyanın en yüksek binalarının fotoğraflarını çekti. Bu fotoğrafları çekmek ise, büyük cesaret istiyor. İşte o fotoğraflar...

3 Kahramanmaraş'ta minibüs, kamyona çarptı: 9 ölü Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında 9 kişi hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı.

4 Tarihte roketle uçan ilk adam: Lagari Hasan Çelebi 1633 yılında yaptığı 30 metre uzunluğundaki roketle uçup paraşütle kendini denize bırakan Lagari Hasan Çelebi'nin hikayesi, Tesla ile fırlatılan dünyanın en güçlü ticari roketini aratmıyor.

5 Paris'i fareler bastı Fransa'nın başkenti Paris'te fareler sokakları istila etti.

6 Sigara cildinizde kalıcı hasar bırakabilir Sigaranın etkisi ile ciltte matlaşma ve koyulaşma yerleşerek cildin asıl rengi haline geliyor diye belirten Dr. Yelda Bice, sigara kullananları uyardı.