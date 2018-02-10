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Kahramanmaraş'ta minibüs, kamyona çarptı: 9 ölü

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında 9 kişi hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı.

DHA | 10.02.2018 - 10:39..
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Kahramanmaraş- Kayseri karayolunun Beşoluk mevkiinde meydana gelen kazada Kahramanmaraş yönüne giden bir minibüs, önünde kamyona arkadan çarptı.

Kahramanmaraş'ta minibüs, kamyona çarptı: 9 ölü

Kazada 9 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerden 4'ünün çocuk olduğu öğrenildi.

Kahramanmaraş'ta minibüs, kamyona çarptı: 9 ölü

Kaza ihbarının ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık görevlisi sevk edildi.

Kahramanmaraş'ta minibüs, kamyona çarptı: 9 ölü

Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla kentteki hastanelere götürülüp, tedaviye alındı.

Kahramanmaraş'ta minibüs, kamyona çarptı: 9 ölü

Ölenlerin cesetleri ise otopsileri için morga taşındı.

Kahramanmaraş'ta minibüs, kamyona çarptı: 9 ölü

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