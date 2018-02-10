Kahramanmaraş'ta minibüs, kamyona çarptı: 9 ölü

Kahramanmaraş- Kayseri karayolunun Beşoluk mevkiinde meydana gelen kazada Kahramanmaraş yönüne giden bir minibüs, önünde kamyona arkadan çarptı.
Kazada 9 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerden 4'ünün çocuk olduğu öğrenildi.
Kaza ihbarının ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık görevlisi sevk edildi.
Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla kentteki hastanelere götürülüp, tedaviye alındı.
Ölenlerin cesetleri ise otopsileri için morga taşındı.