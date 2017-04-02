Kahramanmaraş'ta öğrenci pansiyonunda yangın paniği

Merkez Onikişubat ilçesi Necip Fazıl Mahallesi'nde bulunan Mehmet Akif İnan Ortaokulu Kız Öğrenci Pansiyonunda, yatakhane bölümünde yanık kokusu hissettikleri için bağırmaya başlayan öğrenciler, yurt görevlilerince tahliye edildi.
Yurt yetkililerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yurt bahçesinde önlem aldı. Daha sonra pansiyona giren ekipler, yangına rastlayamadı.
Doğalgaz ekipleri de yaptıkları incelemede gaz kaçağı tespit edemedi.
Pansiyona gelen çok sayıda 112 Acil Servis ekibi, korkudan fenalık geçiren öğrencilere müdahale etti.
Panik yaşayan öğrencilerin bazılarının ailelerini aradıkları görüldü.
Pansiyondaki kokunun neden kaynaklandığının araştırıldığı kaydedildi.