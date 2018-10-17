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Kahramanmaraş'ta otobüs devrildi: 7 ölü, 24 yaralı

Göksun ilçesi yakınlarında, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi.

DHA | 17.10.2018 - 08:48..
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Kaza, saat 03.00 sıralarına Kahramanmaraş- Kayseri karayolunun Mehmet Bet Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Kayseri'den Kahramanmaraş'a gelen Çetiner Çetin (34) yönetimindeki, Kamil Koç firmasına ait 55 JA 466 plakalı yolcu otobüsü, bir anda yoldan çıkarak, devrildi. Kazada 7 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 24 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerinde çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla götürüldükleri Kahramanmaraş'taki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Kahramanmaraş'ta otobüs devrildi: 7 ölü, 24 yaralı

Kahramanmaraş'ta otobüs devrildi: 7 ölü, 24 yaralı

Kahramanmaraş'ta otobüs devrildi: 7 ölü, 24 yaralı

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