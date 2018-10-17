Kahramanmaraş'ta otobüs devrildi: 7 ölü, 24 yaralı

1 Dirar'ın ayrılmak için yönetim sunduğu şartlar Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı Nabil Dirar'ın ayrılmak için 4 şartı var.

2 Trump FED başkanından rahatsız ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Merkez Bankası'nın çok hızlı faiz artırdığını belirtti.

3 Dünyada okulların 4’te birinde tuvalet yok UNICEF ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO), okulların hijyen durumuyla ilgili yeni ve çok önemli bir rapor yayımladı.

4 Almanya'da yaşayan Suudi Prens: Beni de kaçıracaklardı Almanya'da yaşayan Suudi Arabistan Prensi Halid bin Farhan el Suud, ülke yönetiminin kendisini de kaçırmak istediği, ancak bunda başarısız olduğu iddiasında bulundu.

5 Yanlışlıkla başkasının otomobilini alıp gitti Adana'da market alışverişine giden bir sürücü, yanlışlıkla aynı marka, model ve renkteki başkasının otomobilini aldı.

6 Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan tahvil ihracı açıklaması Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 milyar dolar tutarında 5 yıl vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirildiğini açıkladı.