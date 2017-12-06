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Kahramanmaraş'ta PKK operasyonu: 6 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde örgüt propagandası yaptığı belirlenerek gözaltına alınan 15 kişiden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA | 06.12.2017 - 11:01..
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığı, Irak'ın Şengal kentinde 2015 yılında öldürülen PKK'lı bir teröristin cenazesinde çekilen ve sosyal medyada paylaşılarak örgüt propagandası yapılan görüntülerle ilgili soruşturma başlattı.

Kahramanmaraş'ta PKK operasyonu: 6 kişi tutuklandı

HDP ESKİ İL BAŞKANI DA ARALARINDA

Görüntüleri inceleyen Pazarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirleyerek savcılık kararıyla düzenlediği operasyonda aralarında HDP eski İl Başkanı Metin G.'nin de bulunduğu 15 kişiyi gözaltına aldı.

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, Metin G.'nin de aralarında olduğu 5 kişiye adli kontrol uygulandı. 4 kişi ise, serbest bırakıldı.

Kahramanmaraş'ta PKK operasyonu: 6 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ta PKK operasyonu: 6 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ta PKK operasyonu: 6 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ta PKK operasyonu: 6 kişi tutuklandı

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