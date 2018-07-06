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Kahramanmaraş'ta sıcaktan patlayan trafolar yangın çıkarttı

Kahramanmaraş'ta aşırı sıcak nedeniyle 2 elektrik trafosunun patlaması sonucu çıkan alevler ormanlık alan sıçrayarak yangın çıkmasına neden oldu.

DHA | 06.07.2018 - 00:12..
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Kahramanmaraş'ta çıkan yangın 3 saatlik bir çalışma sonunda kontrol altına alındı. Meydana gelen yangında 8 hektarlık bir alan yandı.

Kahramanmaraş'ta sıcaktan patlayan trafolar yangın çıkarttı


2 TRAFO PATLADI

Merkez Onikişubat ilçesinin Suçatı Mahallesi'nde Ilıca-Süleymanlı Yolu Mevkiinde bulunan trafoda akşam saatlerinde patlama meydana geldi.

Trafodaki patlamanın ardından çıkan yangın ormanlık alana yayıldı. İhbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi tarafından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

100 kişilik bir ekip 11 arazöz, 5 itfaiye 8 su tankı, 1 dozer, 1 ekskavatör yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın, ekiplerin 3 saat süren çalışması sonunda kontrol altına alınabildi.

Kahramanmaraş'ta sıcaktan patlayan trafolar yangın çıkarttı


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