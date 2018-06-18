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Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 ölü, 9 yaralı

Kahramanmaraş'ta siyasi parti husumetinden dolayı komşular arasında kavga çıktı. Taşlar ve sopaların kullanıldığı kavgada, silahlar da ateşlendi.

İHA | 18.06.2018 - 04:08..
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Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yaşan komşular arasındaki parti husumeti bir düğünde kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada silahlar ateşlendi, 1 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi de yaralandı.

Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 ölü, 9 yaralı

MUHTAR HAYATINI KAYBETTİ

Kavgada, taş ve sopaların yanı sıra silahlarda konuşurken, Türkoğlu İlçesi eski Çakırdere Mahalle muhtarı Mustafa Pınar (68) silahla vurularak öldürüldü.
Vatandaşların ihbarı üzerine kavganın yaşandığı mahalleye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.

Taş ve sopalarla yaralanan 9 kişi de 112 acil servis ekiplerince Kahramanmaraş ve Türkoğlu ilçelerindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 ölü, 9 yaralı


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