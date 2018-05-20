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Kahramanmaraş'ta tarihi eser operasyonu

Roma ve Bizans dönemine ait sikke kaçakçılığı yapan bir kişi yakalandı.

İHA | 20.05.2018 - 07:05..
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Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği polis ekipleri, ihbar üzerine Gaziantep yolundaki uygulama noktasında bir otobüsü durdurdu.

Otobüse yapılan operasyonda, yolcu konumunda bulunan Y. Z. isimli bir kişi yakaladı.

122 ADET SİKKE VE 3 ADET HALKA YÜZÜK

Yakalanan Y. Z’nin yanında bulunan poşet içerisinde yapılan aramada çeşitli ebatlarda 122 adet sikke ve 3 adet halka yüzük ele geçirildi.

Ele geçirilen tarihi ürünlerin, müze müdürlüğü tarafından yapılan ön incelemede Roma ve Bizans dönemine ait gerçek sikkeler olduğu belirlendi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta tarihi eser operasyonu

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