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Kahramanmaraş'ta telesiyej kazası: 1 ölü 1 yaralı

Yedikuyular Kayak Merkezi'nde bulunan telesiyejlere çıkan 2 mühendis yere düşerken biri hayatını kaybetti.

İHA | 04.08.2018 - 06:36..
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Olay, kent merkezine 18 kilometre uzaklıktaki Ahir Dağı Yedikuyular Kayak Merkezi’nde yaşandı.

Makine mühendisi Tolga Ünlüdalgıçer (34) ile elektrik mühendisi Nurettin Doğan (32), bakım yapmak için Yedikuyular Kayak Merkezi’ndeki telesiyeje çıktı. İddiaya göre, bakım esnasında dengesini kaybeden 2 mühendis yaklaşık 15 metreden yere düştü.

Ağır yaralanan mühendisler 112 acil servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralılardan Tolga Ünlüdalgıçer, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralı Nurettin Doğan’ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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