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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu

Kahramanmaraş'ta polislerin 'Dur' ihtarına uymayan sürücünün kaçmaya çalıştığı otomobilde 30 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

01.05.2017 - 10:52
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabaha karşı Kahramanmaraş-Gaziantep karayolunda şüphe üzerine 51 EE 604 plakalı otomobili takibe aldı.

30 KİLO ESRAR BULUNDU

Polislerin kent girişinde 'dur' ihtarında bulunmasına rağmen 42 yaşındaki Murat G., otomobille kaçmaya başladı. Erkenez Mahallesi'nin ara sokaklarına girerek izini kaybettirmeye çalışan Murat G., polisin takibi sonrası yakalandı. Sürücüyü gözaltına alan polis, yaptığı aramada otomobilin bagajında 30 kilo esrar ele geçirdi. Sorgulanmasına başlanan Murat G.'nin uyuşturucu ticareti suçundan çok sayıda kaydı olduğu da belirlendi.
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu

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