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Kahramanmaraş’ta vatandaşların kar esareti

Kahramanmaraş-Kayseri karayolu üzerinde etkili olan kar yağışı ve beraberindeki tipi nedeniyle onlarca yolcu mahsur kaldı.

İHA | 09.01.2017 - 03:08
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Kar ve şiddetli tipi nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken temizleme araçlarının da yolda kalmasıyla, karayolu üzerinde seyahat eden yolcular güzergah üzerinde yer alan dinlenme tesislerine alındı.

Kahramanmaraş’ta vatandaşların kar esareti

Yetkililer, Kahramanmaraş-Kayseri karayolunu temizlik çalışmaları tamamlanana kadar geliş ve gidiş istikametine kapattı.

Yolda kalan sürücülerin imdadına Kahramanmaraş off-road ekipleri yetişti. Mahsur kalan sürülere su ve gıda desteği yapan off-road sürücüleri, yolda ilerlemekte güçlük çeken araçlara yardım etti.

Kahramanmaraş’ta vatandaşların kar esareti

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Afet ve Koordinasyon Merkezi (AKOM) ekipleri karayolu trafiğe açmak için temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

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