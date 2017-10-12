Kahramanmaraş'taki kağıt fabrikasında yangın

Kahramanmaraş-Gaziantep karayolunun 1'nci kilometresinde, yaklaşık 12 bin ton atık kağıdın bulunduğu fabrikanın depolama kısmında, sabah saatlerinde yangın çıktı. Yoğun dumanı gören fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü'yle KASKİ'ye bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Alevler, kısa sürede kağıt balyalarını sardı. Ekipler, yaklaşık 5 bin tonluk kağıdın bulunduğu alanda etkili olan yangına müdahale ederken, ilk etapta alevlerin diğer kağıt balyalarına sıçramaması için önlem alındı. Çok sayıda iş makinesinin müdahale ettiği alevler için Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme helikopteri de havadan destek verdi. Ekiplerin yangına müdahalesinin devam ettiği belirtildi.