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Kahramanmaraş'tan kardeş belediyeye asfalt desteği

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kardeş belediye olduğu Muş'un Korkut ilçesine bağlı Altınova beldesinde 4,5 kilometrelik karayolunu, 1 milyona yakın masraf yaparak asfaltlıyor.

AA | 06.07.2018 - 16:33..
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kardeş belediye olduğu Muş'un Korkut ilçesine bağlı Altınova beldesinde yaptığı yatırımlarla, seçimlerde verdiği oylarla yüzde 65 oranıyla HDP'nin ilk sırada olmasını sağlayan belde sakinlerinin yüzünü güldürüyor.

Altınova Belediye Başkanı Mehmet Suat Özgül'ün girişimleriyle kardeş belediyenin sunduğu destekler sonucu 4,5 kilometrelik karayolu, yaklaşık 1 milyon lira bedelle asfaltlanmaya başlandı.

Kahramanmaraş'tan kardeş belediyeye asfalt desteği

700 KİLOMETRE UZAĞINA HİZMET VERİYOR

Çalışmaları inceleyen Özgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin beldeye 700 kilometre uzaklıkta olamasına rağmen hizmet yaptığını söyledi.

Kahramanmaraş'tan kardeş belediyeye asfalt desteği

"KARDEŞ BELEDİYEMİZ 1 MİLYONA YAKIN MASRAFLA YOLLARIMIZI ASFALTLIYOR"

Hizmetlerinden dolayı belde halkı adına Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden Mehmet Suat Özgül, şöyle devam etti:

"Aramızda hakikaten ciddi bir kardeşlik var. Bu kardeşlik, anne babadan dünyaya gelen kardeşten daha mühimdir. 700 kilometre öteden buraya yardım ediyorlar. Bu ancak kardeşlik duygusuyla olabilir. Halk ve bölgeler arasında her ne kadar coğrafi olarak bir farklılık varsa da esas buradaki amaç ve niyet duygusu kardeşliktir. Bölgemizde Kahramanmaraş, İstanbul, Kayseri, Antalya'da olduğu gibi Altınova, Hakkari ve Şırnak'ta silah sesi duymak istemiyoruz. İnsanların öldürdüğü değil gerçekten kardeşlik duygusunun hakim olduğu bir dünyada yaşamak istiyoruz. Kardeş belediyemiz bir milyona yakın masrafla yollarımızı asfaltlıyor. Bu kardeşliği bozacak birileri varsa da muvaffak olamayacak."

Kahramanmaraş'tan kardeş belediyeye asfalt desteği


"Artık silah sesleri değil, memleketimizde yolların, fabrikaların ve sıcak asfaltların yapıldığı, parke taşlarının döşendiği yerleri görmek istiyoruz." diyen Özgül, Türkiye'nin büyük ve güçlü bir devlet olduğunu ifade etti.

Kahramanmaraş'tan kardeş belediyeye asfalt desteği

Kahramanmaraş'tan kardeş belediyeye asfalt desteği

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