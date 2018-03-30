taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.395
USD
3,9541
EURO
4,8749
ALTIN
168,55
PETR
69,4400

Kahve ürünlerine kanser uyarısı zorunluluğu getirdi

California'da mahkeme, aralarında ünlü kahve zinciri Starbucks'ın da bulunduğu 90 kahve şirketine açılan davada ürünlere "kansere yol açabilir" uyarısı koyması gerektiğine hükmetti.

AA | 30.03.2018 - 14:38..
  1. Haberler
  2. Dünya

Mahkeme, Toksik Maddeler Eğitim ve Araştırma Konseyinin, müşterilere kansere yol açan kimyasal maddelerle ilgili bilgi verilmesini zorunlu kılan eyalet yasası çerçevesinde aralarında ünlü kahve zinciri Starbucks'ın da bulunduğu 90 şirkete açtığı davayı gördü.

"KANSERE YOL AÇABİLİR"

Los Angeles Yüksek Mahkemesi Yargıcı Elihu Berle, davalı kahve şirketlerinin, kahvenin kavrulması aşamasında oluşan kanserojen maddenin insan sağlığına tehdit oluşturmadığına ilişkin kanıt sunamadığını belirtti.

Berle, kahve şirketlerinin ürünlerine "kansere yol açabilir" uyarısı koyması gerektiğine karar verdi.

Kahve ürünlerine kanser uyarısı zorunluluğu getirdi

"AKRİLAMİD KALDIRILIRSA TADI BOZULUR"

Konsey, kahveyi kavururken ortaya çıkan akrilamidin söz konusu kimyasallar arasında olduğuna işaret ediyor.

Kahve şirketleri ise kimyasalın ürünlerde zararsız düzeyde bulunduğunu ve kahve çekirdeğini lezzetli hale getirmek için gerekli pişirme işleminin doğal süreci olarak ortaya çıktığından yasadan muaf tutulması gerektiğini ileri sürüyor.

Bazı kahve şirketleri de lezzeti bozmadan ürünlerden akrilamidi kaldırmanın mümkün olmadığını savunuyor.

Dünya Sağlık Örgütü 2016'da, kahveyi, "olası kanserojenler" listesine eklemişti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Siirt'te 6 korucu şehit oldu

Siirt'te 6 korucu şehit oldu

239
Vincent van Gogh kimdir

Vincent van Gogh kimdir

10
MİT'in operasyonu Kosova'da görevden almalar getirdi

MİT'in operasyonu Kosova'da görevden almalar getirdi

119
Kılıçdaroğlu'nu büyücü efektiyle süsleyen CHP'li vekil

Kılıçdaroğlu'nu büyücü efektiyle süsleyen CHP'li vekil

68
Temel Karamollaoğlu'nun Che Guevara pozu

Temel Karamollaoğlu'nun Che Guevara pozu

177
MİT'in Kosova'daki FETÖ üyelerini yakalama anı

MİT'in Kosova'daki FETÖ üyelerini yakalama anı

63
YPG'nin Fransa bize destek için asker gönderecek yalanı

YPG'nin Fransa bize destek için asker gönderecek yalanı

219
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM