Kahvehanede okey değil, satranç oynuyorlar

Yaşları 50- 75 arasında değişen satranç ve dama tutkunları, oyunlarda kıran kırana mücadele ediyor.

Satranç oynamayı 50 yıl önce merkez Yoncalıöz Köyü'nde yaşarken, bir satranç ustasının ilkel yöntemlerle tahtadan yaptığı satrançla öğrendiğini anlatan 75 yaşındaki Bedrettin Balkaya, o günden sonra bu oyunu hiç bırakmadığını söyledi.





''OKEY, KAĞIT BU KAHVEHANEDE OYNANMAZ''

Satrancı önce çocuklarına sonra torunlarına öğrettiğini hatırlatan Balkaya, şöyle dedi: "İyi ki satrancı öğrenmişim. Bu kahvede okey, kağıt ve diğer oyunlar oynanmaz. Satranç ve dama tutkunlarının yeri olan bu kahvede oyunlar büyük bir heyecan ve çekişme içinde geçer."