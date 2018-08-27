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Kahvehanenin damına Hint keneviri ektiler

Adana'da bir kişinin evine ve iş yerine yapılan baskında silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

İHA | 27.08.2018 - 09:31..
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Adana'nın Seyhan ilçesi, Gülpınar Mahallesi'nde, Sabri Ş. isimli şahsın evinde ve iş yerinde uyuşturucu ile ruhsatsız silahlar olduğu ihbarı üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.

29 KÖK HİNT KENEVİRİ

Yapılan aramada, 1 tabanca ve bu tabancaya ait mermiler, 778 gram esrar ele geçirildi.

Kahvehanede ise iş yerinin damında ekili vaziyette 29 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Ayrıca yapılan aramada tüfek ve bu tüfeğe ait kartuşlar ele geçirildi.

Sabri Ş. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Kahvehanenin damına Hint keneviri ektiler

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