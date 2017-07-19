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Kahvehaneye ateş açıldı: 2 yaralı

İstanbul Ümraniye’de, bir kahvehanede oturanların üzerine yoldan geçen bir otomobil içinden ateş edildi.

19.07.2017 - 00:50
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Olay saat 22.30 sıralarında, Atatürk Mahallesi Çeşme Sokak’ta meydana geldi. Sokak üzerinde ilerlerken kahvehane önünde park eden otomobil içinden, müşterilerin üzerine ateş edilmeye başlandı.

Kahvehaneye ateş açıldı: 2 yaralı

SALDIRGAN KAÇTI

Açılan ateş sonucu kahvehane müşterilerinden soyadı alınamayan Yavuz adlı bir kişi ile yanında oturan kişi yaralandı. Saldırının ardından saldırgan otomobille olay yerinden kaçtı.

Kahvehaneye ateş açıldı: 2 yaralı

Saldırı sonucu ağır yaralanan Yavuz adlı kişi, bir başka otomobille, yanında oturan arkadaşı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yavuz adlı kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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