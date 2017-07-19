Kahvehaneye ateş açıldı: 2 yaralı

Olay saat 22.30 sıralarında, Atatürk Mahallesi Çeşme Sokak’ta meydana geldi. Sokak üzerinde ilerlerken kahvehane önünde park eden otomobil içinden, müşterilerin üzerine ateş edilmeye başlandı.
SALDIRGAN KAÇTI
Açılan ateş sonucu kahvehane müşterilerinden soyadı alınamayan Yavuz adlı bir kişi ile yanında oturan kişi yaralandı. Saldırının ardından saldırgan otomobille olay yerinden kaçtı.
Saldırı sonucu ağır yaralanan Yavuz adlı kişi, bir başka otomobille, yanında oturan arkadaşı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yavuz adlı kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.